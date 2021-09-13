Молодежь посетила мечеть Гевхар-аги в Шуше

Продолжается визит в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.

Продолжается визит в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.

Как сообщает Report, в рамках визита, организованного Фондом молодежи Азербайджанской Республики и Союзом волонтерских организаций Азербайджана, около 40 представителей 20 волонтерских организаций посетили Верхнюю мечеть Гевхар-аги и Нижнюю мечеть Гевхар-аги в культурной столице Азербайджана - Шуше.

Молодежь была проинформирована о Верхней мечети Гевхар-аги и Нижней мечети Гевхар-аги.

Отметим, что ранее представители молодежных и волонтерских организаций посетили Агдам.