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Молодежь посетила мечеть Гевхар-аги в Шуше

Молодежь посетила мечеть Гевхар-аги в Шуше Продолжается визит в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.
Внутренняя политика
13 сентября 2021 г. 15:37
Молодежь посетила мечеть Гевхар-аги в Шуше
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Продолжается визит в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.

Как сообщает Report, в рамках визита, организованного Фондом молодежи Азербайджанской Республики и Союзом волонтерских организаций Азербайджана, около 40 представителей 20 волонтерских организаций посетили Верхнюю мечеть Гевхар-аги и Нижнюю мечеть Гевхар-аги в культурной столице Азербайджана - Шуше.

Молодежь была проинформирована о Верхней мечети Гевхар-аги и Нижней мечети Гевхар-аги.

Отметим, что ранее представители молодежных и волонтерских организаций посетили Агдам.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani youth visit Yukhari and Ashaghi Govhar Aga mosques in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər Yuxarı və Aşağı Gövhər Ağa məscidlərini ziyarət edib

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