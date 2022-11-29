МККК: 80% пропавших без вести в ходе карабахского конфликта - военнослужащие

80% лиц, пропавших без вести в ходе нагорно-карабахского конфликта, являются военнослужащими.

80% лиц, пропавших без вести в ходе карабахского конфликта, являются военнослужащими.

Как передает западное бюро Report, об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) Илаха Гусейнова.

По ее словам, с начала конфликта между Азербайджаном и Арменией, то есть с 90-х годов прошлого столетия, пропавшими без вести считаются в общей сложности 4 500 человек.

"3 800 из этих лиц были зарегистрированы в бакинском и бардинском офисах Международного комитета Красного Креста. 80% из них являются военнослужащими", - сказала И.Гусейнова.