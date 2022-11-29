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МККК: 80% пропавших без вести в ходе карабахского конфликта - военнослужащие

МККК: 80% пропавших без вести в ходе карабахского конфликта - военнослужащие 80% лиц, пропавших без вести в ходе нагорно-карабахского конфликта, являются военнослужащими.
Внутренняя политика
29 ноября 2022 г. 18:42
МККК: 80% пропавших без вести в ходе карабахского конфликта - военнослужащие

80% лиц, пропавших без вести в ходе карабахского конфликта, являются военнослужащими.

Как передает западное бюро Report, об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) Илаха Гусейнова.

По ее словам, с начала конфликта между Азербайджаном и Арменией, то есть с 90-х годов прошлого столетия, пропавшими без вести считаются в общей сложности 4 500 человек.

"3 800 из этих лиц были зарегистрированы в бакинском и бардинском офисах Международного комитета Красного Креста. 80% из них являются военнослужащими", - сказала И.Гусейнова.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ münaqişəsi dövründə itkin düşənlərin 80 faizi hərbçidir

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