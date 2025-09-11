Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Внутренняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 11:43
    Минюст и Агентство НПО напомнили о юридической ответственности за фальшивые ордена и награды

    Министерство юстиции совместно с Агентством государственной поддержки НПО выступили с официальным заявлением относительно случаев незаконного награждения граждан поддельными орденами и медалями.

    Как сообщает Report, в совместном заявлении ведомств отмечается, что некоторые НПО грубо нарушают действующее законодательство, присваивая себе исключительное право государства на награждение граждан орденами и медалями.

    В заявлении особо подчеркивается, что согласно законодательству, ордена и медали являются государственными наградами, которые могут вручаться лишь от имени государства за особые заслуги.

    "Ордена и медали (включая любое использование терминов "орден" или "медаль" в каком-либо контексте) как вид награды не могут быть учреждены никакими другими нормативно-правовыми актами, кроме законов страны. Сообщаем, что учреждение орденов и медалей некоторыми НПО подрывает общественное доверие, вводит население в заблуждение и влечет за собой серьезную юридическую ответственность", - говорится в заявлении.

    Bəzi QHT-lərin orden və medallar təsis etməsi ictimai etimadı sarsıdır – BİRGƏ BƏYANAT

