Минюст и Агентство НПО напомнили о юридической ответственности за фальшивые ордена и награды

Министерство юстиции совместно с Агентством государственной поддержки НПО выступили с официальным заявлением относительно случаев незаконного награждения граждан поддельными орденами и медалями.

Как сообщает Report, в совместном заявлении ведомств отмечается, что некоторые НПО грубо нарушают действующее законодательство, присваивая себе исключительное право государства на награждение граждан орденами и медалями.

В заявлении особо подчеркивается, что согласно законодательству, ордена и медали являются государственными наградами, которые могут вручаться лишь от имени государства за особые заслуги.

"Ордена и медали (включая любое использование терминов "орден" или "медаль" в каком-либо контексте) как вид награды не могут быть учреждены никакими другими нормативно-правовыми актами, кроме законов страны. Сообщаем, что учреждение орденов и медалей некоторыми НПО подрывает общественное доверие, вводит население в заблуждение и влечет за собой серьезную юридическую ответственность", - говорится в заявлении.