Минуло три года с освобождения Джебраила от армянской оккупации

Три года назад в этот день, 4 октября, город Джебраил был освобожден от армянской оккупации.

Три года назад в этот день, 4 октября, город Джебраил был освобожден от армянской оккупации.

Как напоминает Report, вместе с Джебраилом в этот день были освобождены 9 сел - Кархулу, Шюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралян и Даджаль.

На освобожденных от оккупации территориях был водружен азербайджанский флаг.

Джебраильский район был создан 8 августа 1930 года, 4 января 1963 года он был ликвидирован и присоединен к Физулинскому. Район был вновь образован 17 июня 1964 года.

Джебраил расположен на юго-востоке гор Малого Кавказа, в отрогах Карабахского хребта. На юге район граничит с Ираном. Общая площадь составляет 1 049 квадратных метров, преобладает горная местность.

Джебраильский район был оккупирован ВС Армении 23 августа 1993 года. В составе района был 1 город, 4 поселка и 97 сел. Во время оккупации вынужденные переселенцы из Джебраила обосновались в палаточных лагерях, грузовых вагонах и общежитиях в 2 тыс. населенных пунктов 58 районов страны.

5 января 1994 года во время проведения Горадизской операции от оккупации было освобождено село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. В 2016 году во время апрельских боев в результате контрнаступательной операции Азербайджану удалось очистить высоту Лелетепе. Таким образом, село Джоджуг Марджанлы было взято под контроль азербайджанской армии.

4 октября 2020 года президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, обратившись к народу, сообщил об освобождении Джебраила и 9 сел.

В ходе Второй Карабахской войны были освобождены город Джейбраил и 80 сел района. После освобождения Джебраила от вражеской оккупации был частично восстановлен контроль над азербайджано-иранской границей.

Спустя 6 дней после победы в Отечественной войне, 16 ноября 2020 года, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Джебраильский район. Президент водрузил азербайджанский флаг в городе Джебраил и на Худаферинском мосту.

4 октября 2021 года Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.

Глава государства заложил в Джебраиле фундамент совместного сервисного центра ОАО “КамАЗ” и Производственного объединения “Гянджинский автомобильный завод”, промышленного парка "Экономическая зона Аразская долина", который будет создан в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Глава государства принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Джебраил" и комплекса воинской части Государственной пограничной службы. Кроме того, глава государства заложил фундамент Джебраильской районной центральной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала в городе Джебраил.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства заложил фундамент Джебраильского мемориального комплекса и дал старт восстановлению города Джебраил.

26 мая 2022 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский и Джебраильский районы. Глава государства и первая леди ознакомились в Физулинском районе со строительством автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, в Джебраильском районе приняли участие в церемонии закладки фундамента станции Солтанлы, железнодорожной линии Горадиз-Агбенд и 330/110-киловольтного энергетического узла "Джебраил" ОАО "Азерэнержи".

19 октября 2022 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в очередной раз совершили поездку в Джебраильский и Губадлинский районы.

Глава государства принял участие в открытии 14,2–километрового участка автомобильной дороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проектом Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства, "Умного питомника" и комплекса "Лес дружбы", которые будут созданы на территории Джебраильского района.

Глава государства и первая леди приняли участие в церемонии выпуска 18 джейранов на территорию Джебраильского района в рамках реализации проектов по реинтродукции.

Глава государства заложил фундамент Центра цифрового управления Джебраильской электрической сети, ознакомился с ходом строительных работ на 330/110-киловольтной международной узловой подстанции "Джебраил".

4 мая 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.

Глава государства заложил фундамент поселка Худаферин, принял участие в открытии энергетического узла "Джебраил" ОАО "Азерэнержи", ознакомился со строительством ООО "Авто Лизинг Азербайджан" в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", заложил фундамент ОАО "Holcim Azerbaijan", ООО "Az-Tex-Import", ООО "Карабахский промышленный комплекс Improtex", села Шукюрбейли, ознакомился с ходом строительных работ в здании средней школы имени академика Мехти Мехтизаде на 960 ученических мест, заложил фундамент села Хоровлу.

28 сентября 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район.

Глава государства заложил фундамент административного здания в городе Джебраил.

Согласно распоряжениям президента Ильхама Алиева от 24 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года, группа военнослужащих была награждена медалью "За освобождение Джебраила".

Отметим, что в годы оккупации Джебраильский район был подвержен армянскому вандализму. Дома, исторические памятники и даже деревья на территории района были полностью уничтожены.