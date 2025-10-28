Минуло пять лет со дня очередного теракта в Барде, совершенного Арменией

Минуло пять лет со дня очередного ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Барды во время Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что 28 октября 2020 года вооруженные формирования противника обстреляли ракетами "Смерч" густонаселенные районы Барды, где находились частные и многоквартирные жилые дома и торговые объекты.

В результате ударов, нанесенных Арменией с использованием запрещенных международным правом кассетных бомб, погиб 21 житель Барды, включая сотрудника МЧС, около 70 человек получили ранения.

По факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12 (умышленное убийство, в том числе на почве национальной, расовой, религиозной принадлежности), 100.2 и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Бардинский район и сам город в ходе второй Карабахской войны осенью 2020 года трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и артиллерийским обстрелам тяжелыми орудиями со стороны Армении. В результате погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Отметим, что в ходе 44-дневной войны в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя Азербайджана, в том числе 12 детей и 27 женщин, еще 454 человека получили ранения. Кроме того, были повреждены более 12 тысяч жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, разрушено более тысячи фермерских хозяйств.