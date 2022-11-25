Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара

25 ноября

Сегодня исполняется два года со дня освобождения Кяльбаджарского района Азербайджана от армянской оккупации.

Как напоминает Report, Кяльбаджар должен был быть возвращен Азербайджану еще 15 ноября в соответствии с заявлением, подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Однако армянская сторона запросила дополнительные 10 дней для вывода из района своих подразделений и отъезда переселенцев.

Проявив гуманизм и приняв во внимание просьбу президента России, Азербайджан согласился отсрочить возвращение Кяльбаджара до 25 ноября.

27 сентября 2020 года Азербайджанская армия, предотвратив провокацию вооруженных сил Армении, перешла в контрнаступление, освободив от врага несколько районов, сотни сел и поселков, стратегические высоты.

44-дневная Отечественная война увенчалась победой доблестной Азербайджанской армии.

Военно-политическое руководство Армении, осознав свое поражение на поле боя, вынужденно подписало акт о капитуляции. Таким образом, Кяльбаджарский район, 27 лет находившийся под оккупацией, был освобожден от захватчиков.

В августе 2021 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджар. Глава государства поднял здесь флаг Азербайджана. Президент и первая леди приняли участие в церемониях закладки фундаментов и ряде мероприятий.

26 июня текущего года глава государства в очередной раз посетил Кяльбаджар и ознакомился с ходом проводимых работ. В настоящее время в Кяльбаджаре ведутся строительно-восстановительные работы, создается новая инфраструктура. На территории района продолжаются соответствующие мероприятия по строительству дорог, восстановлению всей инфраструктуры. Сейчас более 77 000 уроженцев Кяльбаджара с нетерпением ждут начала возвращения в родной край.

Кяльбаджарский район был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 2 апреля 1993 года. В результате оккупации 53 340 азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, 55 военнослужащих, 511 мирных жителей были убиты, 321 человек взят в плен и пропали без вести, тысячи жителей получили ранения.