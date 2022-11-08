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Минуло два года со дня освобождения города Шуша от оккупации

Минуло два года со дня освобождения города Шуша от оккупации Сегодня - 8 ноября - вторая годовщина освобождения Шуши от армянской оккупации.
Внутренняя политика
8 ноября 2022 г. 00:02
Минуло два года со дня освобождения города Шуша от оккупации

Сегодня - 8 ноября - вторая годовщина освобождения Шуши от армянской оккупации.

Как напоминает Report, 8 ноября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил об освобождении Шуши от оккупации. В центре города был водружен трехцветный флаг Азербайджана.

Освобождение Шуши - успешная операция Азербайджанской армии, предрешившая исход Отечественной войны. Стремительно продвигаясь вперед, азербайджанские солдаты освобождали родные земли. В середине октября от армянских оккупантов был очищен Гадрут. Затем было освобождено село Чанагчи Ходжалинского района и часть стратегической дороги Шуша-Лачын.

Азербайджанский спецназ 7 ноября двигаясь в направлении города, пробирался сквозь густые леса и овраги, труднодоступные горные перевалы. Взбираясь на скалы группами по 100 человек, наши отважные бойцы вошли в Шушу с нескольких направлений. Завязались рукопашные бои.

В ходе боев армянские войска обстреляли Шушу баллистическими ракетами "Искандер". Целью был азербайджанский спецназ. Несмотря на сопротивление врага, доблестная Азербайджанская армия освободила Шушу 8 ноября.

После освобождения города были начаты восстановительные, строительные и реконструкционные работы. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях реализуются крупные строительные проекты: ведется строительство новых школ, мечетей, больниц, жилых домов и других значимых объектов. Наряду с восстановлением освобожденных территорий, административных, исторических и культурных памятников, эти проекты также включают возобновление культурных мероприятий, традиций, которые не проводились на наших исторических землях в течение многих лет. Таким образом, освобожденные от оккупации земли возрождаются и в духовном плане.

За эти два года Шуша стала местом проведения многих мероприятий, как местных, так и международных. За это время президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева неоднократно совершали поездки в Шушу, знакомились с проводимыми строительными и реставрационными работами.

12 мая в Шуше состоялся музыкальный фестиваль "Xары бюльбюль". Спустя 29 лет Шуша - колыбель древней культуры, вновь раскрыла свои объятия гостям.

7 ноября прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дороги Победы, ведущей из Физулинского района к Шуше.

15 июня 2021 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган посетили Шушу. Главы двух братских государств провели встречу тет-а-тет. Затем была подписана "Шушинская Декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

29 августа в Шуше после реконструкции был открыт музей-мавзолей великого азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия, ознакомились с проделанной работой.

30 августа в освобожденной от оккупации Шуше впервые прошли Дни поэзии Вагифа с участием главы государства и первой леди. 18 сентября в городе был отмечен День национальной музыки.

В мае прошлого года распоряжением президента Ильхама Алиева Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана.

В настоящее время Шуша оживляется, и город ждет возвращения некогда изгнанного населения.

Город Шуша был оккупирован вооруженными силами Армении 8 мая 1992 года. В тот период население Шуши составляло 24 тыс. человек. В боях за оборону Шуши стали шехидами 195 человек, 165 человек получили ранения, 55 человек попали в плен или были взяты в заложники.

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Версия на азербайджанском языке Şuşanın erməni işğalından azad olunmasından iki il ötür
Версия на английском языке Two years pass since liberation of Azerbaijan's Shusha from occupation

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