Минуло два года с освобождения Джебраила от армянской оккупации

Два года назад в этот день, 4 октября, город Джебраил был освобожден от армянской оккупации.

Два года назад в этот день, 4 октября, город Джебраил был освобожден от армянской оккупации.

Как напоминает Report , вместе с Джебраилом в этот день были освобождены 9 сел - Кархулу, Шюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралян и Даджаль.

На освобожденных от оккупации территориях был водружен азербайджанский флаг.

Джебраил получил статус административного района 8 августа 1930 года. 4 января 1963 года Джебраильский район был упразднен, его территория присоединена к Физулинскому району. 17 июня 1964 года Джебраильский район вновь был выделен в отдельный район с возвращением прежнего названия. Джебраил расположен на юго-востоке гор Малого Кавказа, в отрогах Карабахского хребта, на левом берегу реки Араз. На юге район граничит с Ираном, на юго-западе – с Зангиланским, на западе – с Губадлинским, на севере – с Ходжавендским, на востоке – с Физулинским районами. Общая площадь составляет 1 049 квадратных метров, преобладает горная местность.

Джебраильский район Азербайджана был оккупирован вооруженными силами Армении 23 августа 1993 года. В те годы район состоял из 1 города, 4 поселков и 97 сел. В годы оккупации Джебраильского района армяне нещадно уничтожили на этой территории дома, исторические памятники, кладбища, вырубили леса.

Во время оккупации вынужденные переселенцы из Джебраила обосновались в палаточных лагерях, грузовых вагонах и общежитиях в около 2 тыс. населенных пунктов в 58 районах страны.

5 января 1994 года во время проведения Горадизской операции от оккупации было освобождено село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. В 2016 году во время апрельских боев в результате контрнаступательной операции Азербайджану удалось освободить от оккупантов высоту Лелетепе, село Джоджуг Марджанлы перешло под контроль Азербайджанской армии.

4 октября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу сообщил об освобождении города Джебраила и 9 сел.

В ходе Второй Карабахской войны были освобождены 1 город и 80 сел Джебраильского района. После освобождения Джебраила от вражеской оккупации был частично восстановлен контроль на азербайджано-иранской границе.

Спустя шесть дней с победы в Отечественной войне, 16 ноября 2020 года, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Джебраильский район. Президент водрузил азербайджанский флаг в городе Джебраил и на Худаферинском мосту.

Согласно распоряжениям президента Ильхама Алиева от 24 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года, группа военнослужащих была награждена медалью "За освобождение Джебраила".