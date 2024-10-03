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Минуло четыре года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

Минуло четыре года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации подогнала готовый текст отсюда
Внутренняя политика
3 октября 2024 г. 00:01
Минуло четыре года со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации

Сегодня исполняется четыре года со дня освобождения от армянской оккупации сел Суговушан и Талыш Агдеринского района Азербайджана.

Report напоминает, что 3 октября 2020 года азербайджанская армия очистила оба села от армянских оккупантов.

В тот день в Суговушане и Талыше был поднят трехцветный Государственный флаг Азербайджана.

Село с древним названием Суговушан, которое в годы советской власти называлось Мадагиз, в первый раз было освобождено Азербайджанской армией от оккупации в 1991-1992 годах. Однако в апреле 1994 года село было вновь оккупировано Арменией.

Армяне после оккупации Суговушана создали здесь воинские части. Воинская часть № 49971 считалась одной из лучших в армянской армии в Карабахе. Кроме того, воинская часть №33651, которую армянская армия обозначила как "6-й оборонительный район", также занимала позиции в Суговушане.

Битва за освобождение Суговушана считается одним из важнейших сражений Азербайджанской армии на северо-восточном участке фронта во время Второй Карабахской войны. В ходе боев на Суговушан-Агдеринском направлении были уничтожены 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении, еще 3 танка взяты в качестве трофея. В результате артиллерийских ударов наших войск по районам обороны 5-го горно-стрелкового полка ВС Армении в Агдеринском направлении были уничтожены 4 боевые машины этого полка, который понес большие потери убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений полка оставил боевые позиции и бежал с поля боя.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Мадагиз в село Суговушан. 3 октября 2021 года президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селах Суговушан и Талыш.

Напомним, что соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Суговушана".

Отметим, что вместе с селами Суговушан и Талыш 3 октября от армянской оккупации были освобождены села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шайбей, Гуйджаг Джебраильского района и село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке Suqovuşanın erməni işğalından azad edilməsindən dörd il ötür
Версия на английском языке Four years pass since liberation of Sugovushan from Armenian occupation

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