Минуло 5 лет со дня совершения армянами теракта в селе Гараюсифли

Минуло 5 лет со дня, когда Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу Барду. Это был очередной террористический акт армянской стороны в ходе 44-ой дневной Отечественной войны, целью которого были мирные жители.

Как напоминает Report, 27 октября 2020 года противник обстрелял ракетами "Смерч" село Гараюсифли Бардинского района, расположенное вдалеке от зоны боевых действий.

В результате ракетного обстрела погибли мирные жители - Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшан гызы (2013 года рождения), еще 13 человек получили ранения.

Из-за ракетного удара были полностью разрушены несколько жилых домов, жителям нанесен значительный ущерб.

Отметим, что Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались обстрелам ракетами и тяжелой артиллерией со стороны ВС Армении. В результате этих ударов погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.