    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 00:00
    Минуло 5 лет со дня совершения армянами теракта в селе Гараюсифли

    Минуло 5 лет со дня, когда Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу Барду. Это был очередной террористический акт армянской стороны в ходе 44-ой дневной Отечественной войны, целью которого были мирные жители.

    Как напоминает Report, 27 октября 2020 года противник обстрелял ракетами "Смерч" село Гараюсифли Бардинского района, расположенное вдалеке от зоны боевых действий.

    В результате ракетного обстрела погибли мирные жители - Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшан гызы (2013 года рождения), еще 13 человек получили ранения.

    Из-за ракетного удара были полностью разрушены несколько жилых домов, жителям нанесен значительный ущерб.

    Отметим, что Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались обстрелам ракетами и тяжелой артиллерией со стороны ВС Армении. В результате этих ударов погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

    Ermənistanın Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 5 il ötür
    5 years pass since Armenia's terror attack in Azerbaijan's Garayusifli village

    Лента новостей