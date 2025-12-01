Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Минуло 5 лет со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 00:00
    Минуло 5 лет со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации

    Сегодня отмечается очередная годовщина освобождения Лачынского района от оккупации со стороны ВС Армении.

    Report напоминает, что со дня освобождения Лачына от армянской оккупации минуло 5 лет.

    В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачынский район был возвращен Азербайджану 1 декабря.

    Лачын был оккупирован 18 мая 1992 года в период Первой Карабахской войны.

    Путь к освобождению Лачына начался осенью 2020 года. 27 сентября того же года Азербайджанская армия, предотвратившая провокацию вооруженных сил Армении, перешла в контрнаступление и за 44 дня освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел.

    Город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, 3 села Лачынского района, а также несколько стратегических высот на направлениях Агдере и Муровдаг, высоты Бартаз, Сыгырт, Шукюратаз и еще 5 безымянных высот в Зангилане были очищены от врага.

    Отечественная война завершилась блестящей победой Азербайджанской Армии, в освобожденных от оккупантов городах, селах и поселках был поднят наш славный трехцветный флаг.

    Распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным 31 июля 2023 года, 26 августа объявлен Днем Лачына.

    Один из живописных уголков Азербайджана - Лачынский район - расположен в юго-западной части республики, на Малом Кавказе. На севере район граничит с Кяльбаджарским, на юге - с Губадлинским, на востоке - с Ходжалинским, Шушинским и Ходжавендским районами Азербайджана, на западе - с Арменией. Расстояние от райцентра Лачына до Баку составляет 450 км, на расстоянии 60 километров от города находится железнодорожная станция Ханкенди. Район объединяет город, один поселок и 125 сел.

    В Лачынском районе, общая площадь которого составляет 1835 кв. км, насчитывается 72 тыс. гектаров пастбищных угодий и 34 тыс. гектаров густого лесного массива. Район расположен в горной местности, самая высокая точка - вершина Гызылбогаз (3 594 метра над уровнем моря). Протекающие по территории района реки Шалва и Минкенд, сливаясь, впадают в реку Хакари (протяженность 113 км), берущей начало с территории района.

    Laçının işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür
    Five years pass since liberation of Azerbaijan's Lachin
