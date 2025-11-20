Минуло 5 лет со дня освобождения города Агдам от оккупации

Сегодня - 20 ноября - День города Агдама.

Как сообщает Report, установление этой знаменательной даты связано с историей освобождения города Агдама от армянской оккупации. Сегодня проходит пять лет со дня освобождения.

В результате блестящей победы Азербайджана в Отечественной войне Агдам был освобожден от оккупации без единого выстрела.

27 сентября 2020 года азербайджанская армия, предотвратив провокацию армянских вооруженных сил, перешла в контратаку, освободив от врага несколько районов, сотни сел и поселков, стратегические высоты.

Ежедневные успехи Азербайджанской армии вызывали большой страх как в рядах ВС Армении, так и среди ее населения. Деморализованные армянские военные пытались спастись бегством с поля боя. 44-дневная Отечественная война увенчалась блистательной победой азербайджанской армии.

Поскольку Агдам был полностью заминирован противником, на этом направлении была сосредоточена основная часть оккупационных войск Армении и здесь были возведены самые прочные укрепления, было решено не вести широкомасштабных боевых действий в этом направлении. Если бы ВС Азербайджана перешли в наступление на этом участке фронта, это привело бы к многочисленным потерям среди личного состава. Кроме того, война могла бы принять затяжной характер. Азербайджанская армия вела боевые действия, продвигаясь по всей линии соприкосновения, за исключением агдамской.

В результате успешных операций, проведенных Вооруженными силами Азербайджана, силы противника в Агдаме оказались в окружении. Это вызвало большую панику как среди населения Армении, так и в военно-политическом руководстве этой страны.

Осознав свое бессилие, военно-политическое руководство Армении было вынуждено подписать акт о капитуляции.

В соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года боевые действия были полностью прекращены. Второй пункт заявления предусматривал возвращение Агдамского района Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Таким образом, город Агдам, находившийся под оккупацией 27 лет, был освобожден от армянских оккупантов без единого выстрела, в городе был поднят трехцветный флаг Азербайджана.

Согласно распоряжению, которое подписал президент Ильхам Алиев 31 июля 2023 года, День города Агдама ежегодно отмечается 20 ноября.

Агдам был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 23 июля 1993 года. Оккупанты захватили 846,8 квадратных метров или 77,4% территории Агдама, расположенного в самом сердце Карабаха, - 1 город и 80 сел. Под оккупацией оказались 26 из 38 колхозов и совхозов, 105 из 129 объектов здравоохранения, 74 из 108 школ, 199 из 271 домов культуры, 14 из 17 мечетей, 24 строительные организации, 67 предприятий. В результате армянской оккупации Агдаму был нанесен ущерб в размере 13 млрд 135 млн долларов США. Многочисленные исторические памятники Агдама, образцы культуры, архитектуры, первый на весь СССР и второй в мире Музей хлеба были варварски разрушены армянскими оккупантами. В боях в Агдаме пали 6 000 шехидов, 16 из которых являются Национальными героями Азербайджана.