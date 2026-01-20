Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Минуло 36 лет со дня кровавой трагедии 20 Января

    Сегодня 36-я годовщина событий 20 января 1990 года, которые вошли в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия.

    Как напоминает Report, надуманная карабахская проблема, вновь поднятая в конце 1987 года, была направлена на нарушение территориальной целостности Азербайджана, оккупацию наших земель, изгнание из родных мест сотен тысяч азербайджанцев, проживавших в Армении и Нагорном Карабахе.

    Прямая или косвенная поддержка руководством СССР территориальных притязаний Армянской ССР против нашей республики, сепаратизма, разжигаемого радикальными армянскими националистами и массового насилия против наших соотечественников, а также преступная нерешительность тогдашних руководителей Азербайджана и их шаги, противоречащие национальным интересам республики, вынудили наш народ встать на защиту территориальной целостности республики. Это стало началом широкого народного движения и почвой для его постепенного перерастания в национально-освободительное.

    В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Компартии СССР Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены военные подразделения Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. До объявления населению о введении чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и тяжело ранили 20 человек. В течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в городе Баку был убит 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение - 25 января в Нефтчале и 26 января в Лянкяране.

    В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения.

    Среди погибших были женщины, дети и старики, медики и сотрудники правоохранительных органов. Незаконный ввод войск сопровождался и массовыми арестами среди мирного населения. В Баку и других городах и районах республики было незаконно арестовано более 800 человек, 112 из них были отправлены в тюрьмы различных городов СССР. Военнослужащие обстреляли 200 домов, 80 автомобилей, в том числе машины скорой помощи, в результате пожаров было уничтожено большое количество государственного и личного имущества.

    На следующий день после кровавой бойни, 21 января, великий сын нашего народа Гейдар Алиев прибыл в постоянное представительство Азербайджана в Москве и выступил с заявлением, резко осудив правительство СССР и некомпетентное руководство Азербайджана. Этот ужасный и жестокий террор, которому подвергся азербайджанский народ, был также решительно осужден прогрессивными силами мира.

    Каждый год 20 января в Азербайджане отмечается День всенародной скорби.

