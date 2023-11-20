Минуло 32 года со дня трагедии над Гаракендом

Сегодня минуло 32 года с того дня, когда армянскими вооруженными формированиями в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту.

Сегодня минуло 32 года с того дня, когда армянскими вооруженными формированиями в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту.

Как напоминает Report, трагедия произошла 20 ноября 1991 года.

В результате погибли 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.

В сбитом вертолете находились:

Исмаилов Тофиг Кязым оглу - государственный секретарь

Гаибов Исмет Исмаил оглу - генеральный прокурор

Асадов Магомед Наби оглу - министр внутренних дел

Гаджиев Зульфи Салех оглу - вице-премьер

Джафаров Вагиф Джафар оглу - депутат

Мамедов Вели Гусейн оглу - депутат

Мирзоев Осман Мирзагусейн оглу - завотделом Аппарата президента

Намазалиев Гурбан Гусейн оглу - заместитель министра

Плавицкий Игорь Александрович - прокурор НКАО

Ковалев Владимир Владимирович - начальник Управления внутренних дел НКАО

Иванов Сергей Семенович - начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху

Жинкин Николай Владимирович - комендант района чрезвычайного положения

Сериков Санлал Дасумович - замминистра внутренних дел Казахстана

Лукашов Михаил Дмитриевич - генерал-майор милиции

Кочерев Олег Николаевич - полковник-лейтенант

Мамедов Рафиг Мамед оглу - помощник госсекретаря

Мустафаев Алы Мустафа оглу - тележурналист

Гусейнзаде Ариф Исмаил оглу - осветитель на AzTV

Шахбазов Фахреддин Ибрагим оглу - видеооператор

Котов Вячеслав Владимирович - командир экипажа вертолета

Домов Геннадий Владимирович - член экипажа вертолета

Яровенко Дмитрий Борисович - член экипажа вертолета.

Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в скалу, но уже через несколько дней подтвердился факт, что он был сбит.

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло 32 года, подробности этой трагедии до сих пор не выяснены.

Совершив этот теракт, армянские сепаратисты еще раз подтвердили свою приверженность террористической идеологии. В связи с фактом в 1991 году Прокуратура военного гарнизона Азербайджана возбудила уголовное дело, проведение следствия было поручено Республиканской прокуратуре. Следствие было приостановлено ввиду того, что территория, на которой был совершен террористический акт, находилась под оккупацией.

В целях обеспечения положений трехстороннего заявления 19 сентября 2023 года, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершаемых в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода войск Вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, обеспечения безопасности военнослужащих и гражданских лиц, привлеченных к восстановительно-строительным работам, восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий, продолжавшихся чуть более 23 часов, с применением высокоточного оружия были выведены из строя позиции и долговременные огневые точки подразделений Вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Противник капитулировал, тем самым по всей территории Азербайджана был восстановлен конституционный строй.

15 октября глава государства посетил город Ханкенди, Ходжавендский, Шушинский, Ходжалинский, Агдеринский районы, побывал в Аскеранской крепости, где поднял азербайджанский флаг.

Село Гаракенд спустя 32 года было освобождено от вражеской оккупации.