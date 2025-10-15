Минуло 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана

Сегодня исполняется 22 года со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.

Report напоминает, что 1 октября 2003 года общенациональный лидер Гейдар Алиев в обращении к азербайджанскому народу сказал:

"Обращаясь к вам - моим соотечественникам, призываю поддержать на предстоящих президентских выборах кандидата в президенты, моего политического преемника, первого заместителя председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева. Он является высокоинтеллектуальной, энергичной и инициативной личностью с прагматичным мышлением, прекрасно разбирающейся в современной мировой политике и экономике. Заверяю вас в том, что как Ильхам Алиев, так и партия "Ени Азербайджан", и впредь, тесно сплотив вокруг себя самых достойных сыновей и дочерей нашего народа, многое сделают на пути развития Азербайджанского государства и благополучия нашего народа. Верю, что с вашей помощью и при вашей поддержке Ильхам Алиев сможет завершить судьбоносные вопросы, планы, которые мне не удалось довести до конца. Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее".

Так и случилось, народ поддержал призыв великого лидера. На состоявшихся 15 октября 2003 года президентских выборах более 76% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева и избрали его президентом Азербайджана. Тем самым начался новый этап в развитии нашей страны.

Ильхам Алиев за 22 года своей деятельности на посту президента Азербайджана выполнил все обещания, данные народу. За эти годы было обеспечено ускоренное развитие нашей страны во всех сферах, улучшилось благосостояние людей, расширились политические, экономические возможности Азербайджана, создана современная армия, укрепились позиции нашей страны на международной арене. Все международные, крупномасштабные проекты, реализуемые сегодня в регионе, осуществляются с участием Азербайджана, с учетом наших национальных интересов.

Сегодня под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан успешно развивается экономически, в Карабахе полным ходом идут строительно-восстановительные работы, реализуются социальные программы. Все это дает основание говорить о том, что Азербайджан скоро превратит Карабах в рай, и бывшие вынужденные переселенцы, изгнанные со своих исконных земель, благополучно вернутся в свои дома.