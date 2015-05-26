​Министр юстиции: Влиятельность и доверие к судебной власти в основном зависит от отношения к людям

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "Влиятельность и доверие к судебной власти в основном зависит от этичного поведения судей и их отношения к людям".

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции, председатель Судебно-правового совета (СПС) Фикрет Мамедов в своем выступлении на посвященной 10-летию СПС международной конференции на тему "Роль судебной власти в демократическом обществе".

Ф.Мамедов отметил, что унаследованная от СССР судебная и правовая система Азербайджана за короткое время была полностью обновлена на основе демократических принципов: "Тот факт, что 9 из 15-ти членов действующего с 2005 года Судебно-правового совета являются судьями, представляющими все судебные инстанции, а также равное право голоса представленных в суде представителей президента, Милли Меджлиса, прокуратуры, министерства юстиции и Коллегии судей говорят о том, что деятельность структуры и принимаемые ею решения бывают всесторонними и полными. За истекшие 10 лет Судебно-правовым советом были проведены последовательные мероприятия, направленные на усовершенствование судебной системы, оценку деятельности судей, организацию обучения в соответствии с современными требованиями, ликвидацию волокитства и других отрицательных явлений. На прошедших около 100 заседаниях рассмотрели более 400 организационных вопросов, решили около 1200 вопросов, связанных с назначением судей, сменой их рабочих мест и прекращением полномочий".

По словам министра, одним из важных шагов на пути повышения эффективности правосудия является создание условий для обращающихся в суд людей: "Все проведенные работы послужили толчком для расширения возможностей обращения граждан в суд, сокращения нагрузки судей, волокитства и пр. нарушений, а также положительно сказались на развитии других институтов в регионах. Кроме того, осуществлена "очистка" судебно-правовой системы от недобросовестных судей. Их заменили грамотные, обладающие положительными качествами молодые юристы. Подготовка Кодекса этичного поведения судей Судебно-правового совета представляет также важное значение. С этой точки зрения была создана совместная экспертная группа между Азербайджаном и Советом Европы, а также на основе "Бангалорских принципов поведения судей" ООН был подготовлен Кодекс этичного поведения судей.

Касаясь предстоящих работ, министр сказал, что одним из важных обязательств является применение в деятельности судов технологических новшеств: "Распоряжение президента страны от 13 февраля 2014 года "О создании информационной системы "Электронный суд"" определило стратегические приоритеты в данной области. Данная система еще более расширит возможности обращения в суд, пресечет случаи волокитства и попытки злоупотребления полномочиями, послужит обеспечению оборота документов, прозрачности и оперативности".