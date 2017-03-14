Министр юстиции: В прошлом месяце более 250 заключенных были выпущены из следственных изоляторов

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "По инициативе президента Азербайджана в прошлом году в уголовное законодательство были внесены важные изменения, связанные с декриминализацией некоторых деяний в экономической сфере.

Министерством юстиции установлен круг лиц, попавших под влияние нового закона, и в суд направлено представление в отношении свыше 1 400 заключенных. Большинство из них были освобождены из исправительных учреждений или же был сокращен срок их наказания".

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Фикрет Мамедов.

Он подчеркнул, что в законодательство предусматривается внесение изменений: "Совместной Рабочей группой министерства юстиции, Генпрокуратуры и Верховного суда подготавливаются соответствующие законодательные проекты. Только в прошлом месяце более 250 заключенных в установленном законом порядке были выпущены на свободы из следственных изоляторов. Также значительно сократилось количество поступивших в следственные изоляторы арестованных лиц. Считаю, что это важные показатели с точки зрения цели распоряжения".

Министр отметил, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, связанному с гуманизацией уголовной политики, была создана Рабочая группа в составе опытных сотрудников министерства юстиции, Генпрокуратуры и Верховного суда.

Ф.Мамедов также заявил о подготовке законопроекта, определяющего ответственность должностных лиц за создание заключенным условий избегать наказания в виде общественных работ.