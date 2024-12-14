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Министр культуры Азербайджана принял граждан в Кюрдамире

Министр культуры Азербайджана принял граждан в Кюрдамире Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли принял граждан в Кюрдамире и поручил ответственным лицам ведомства рассмотреть их обращения.
Внутренняя политика
14 декабря 2024 г. 20:17
Министр культуры Азербайджана принял граждан в Кюрдамире

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли принял граждан в Кюрдамире и поручил ответственным лицам ведомства рассмотреть их обращения.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, до начала приема министр Адиль Керимли и глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Эльхан Ибрагимов почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику в центре города.

На приеме, проходившем в административном здании партии "Ени Азербайджан", были заслушаны обращения граждан из Кюрдамирского, Уджарского, Зардабского, Агдашского, Евлахского, Гёйчайского районов и города Мингячевир.

Граждане в основном обращались по вопросам трудоустройства, предложений и инициатив в сфере культуры, оценки труда и другим.

А.Керимли дал поручения ответственным представителям Министерства культуры оперативно рассмотреть каждое обращение и найти соответствующие решения в соответствии с законодательством.

На приеме поднятые семьями шехидов и ветеранами вопросы были взяты под контроль для внимательного, своевременного и объективного рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAdil Kərimli nazirliyin məsul şəxslərinə vətəndaşların müraciətlərinin araşdırılmasını tapşırıb

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