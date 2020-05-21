Абульфас Гараев снят с должности

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Абульфаса Гараева от должности.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Абульфас Мурсал оглу Гараев освобожден от должности министра культуры Азербайджанской Республики.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности заместителя министра культуры Рафига Байрамова.

8 мая Службой государственной безопасности Азербайджана проведены оперативно-следственные мероприятия в связи с тем, что должностные лица Министерства культуры Азербайджанской Республики умышленно использовали свои полномочия в неслужебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства.