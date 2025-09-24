Министр: Фестиваль меда в Кяльбаджаре планируем вывести на международный уровень

В Кяльбаджаре впервые проводится фестиваль меда, который в будущем планируется вывести на международный уровень.

Как передает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

По его словам, проведение фестиваля стало возможным по поручению президента Ильхама Алиева, который во время недавнего визита в Кяльбаджар особо отметил качество местного меда.

"Мы стремимся сделать фестиваль традиционным, приглашая пчеловодов со всех регионов страны и популяризируя кяльбаджарский мед как бренд. В перспективе мы планируем вывести этот фестиваль на международный уровень", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в рамках фестиваля представлены продукты пчеловодства, оборудование и новые технологии.

"Благодаря господдержке число пчелиных семей в стране за последние годы выросло в 2,5 раза. В ближайшее время особое внимание будет уделено развитию пчеловодства в Карабахе и Восточном Зангезуре, что позволит повысить уровень жизни местных жителей и качество органической продукции", - сказал Мамедов.