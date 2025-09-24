Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Министр: Фестиваль меда в Кяльбаджаре планируем вывести на международный уровень

    Внутренняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 16:00
    Министр: Фестиваль меда в Кяльбаджаре планируем вывести на международный уровень

    В Кяльбаджаре впервые проводится фестиваль меда, который в будущем планируется вывести на международный уровень.

    Как передает корреспондент Report из Кяльбаджара, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

    По его словам, проведение фестиваля стало возможным по поручению президента Ильхама Алиева, который во время недавнего визита в Кяльбаджар особо отметил качество местного меда.

    "Мы стремимся сделать фестиваль традиционным, приглашая пчеловодов со всех регионов страны и популяризируя кяльбаджарский мед как бренд. В перспективе мы планируем вывести этот фестиваль на международный уровень", - отметил министр.

    Он подчеркнул, что в рамках фестиваля представлены продукты пчеловодства, оборудование и новые технологии.

    "Благодаря господдержке число пчелиных семей в стране за последние годы выросло в 2,5 раза. В ближайшее время особое внимание будет уделено развитию пчеловодства в Карабахе и Восточном Зангезуре, что позволит повысить уровень жизни местных жителей и качество органической продукции", - сказал Мамедов.

    Меджнун Мамедов фестиваль меда Кяльбаджар
    Nazir: Kəlbəcərdə keçirilən Bal Festivalını gələcəkdə beynəlxalq səviyyədə təşkil etməyi planlaşdırırıq
    Minister: 'We plan to take Kalbajar Honey Festival to international level'

    Последние новости

    16:56

    В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита

    Другие страны
    16:54

    Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

    Внешняя политика
    16:43

    Посла Молдовы вызвали в МИД РФ

    Другие страны
    16:41

    Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    16:40

    Объявлен грантовый конкурс для частных детских садов

    Наука и образование
    16:40

    МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в Ереване

    В регионе
    16:35

    Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областей

    Бизнес
    16:35

    Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларов

    Бизнес
    16:32

    Кремль: Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве

    В регионе
    Лента новостей