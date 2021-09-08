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Министр: Будет определена новая стратегия азербайджанского спорта 

Министр: Будет определена новая стратегия азербайджанского спорта  "Будет определена новая стратегия азербайджанского спорта. Мы вместе с экспертами в области спорта будем работать над этой стратегией".
Внутренняя политика
8 сентября 2021 г. 11:39
Министр: Будет определена новая стратегия азербайджанского спорта 

"Будет определена новая стратегия азербайджанского спорта. Мы вместе с экспертами в области спорта будем работать над этой стратегией".

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов.

Министр отметил, что данная стратегия должна охватить все сферы спорта, начиная с закона "О спорте" и заканчивая профессиональными видами спорта, в том числе детско-юношескими: "У нас имеются серьезные планы по вовлечению детей и молодежи в занятия спортом. Эти планы будут объявлены в ближайшее время".

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və idman naziri: “Azərbaycan idmanının yeni strategiyası müəyyənləşdiriləcək"

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