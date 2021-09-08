Министр: Будет определена новая стратегия азербайджанского спорта

"Будет определена новая стратегия азербайджанского спорта. Мы вместе с экспертами в области спорта будем работать над этой стратегией".

"Будет определена новая стратегия азербайджанского спорта. Мы вместе с экспертами в области спорта будем работать над этой стратегией".

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов.

Министр отметил, что данная стратегия должна охватить все сферы спорта, начиная с закона "О спорте" и заканчивая профессиональными видами спорта, в том числе детско-юношескими: "У нас имеются серьезные планы по вовлечению детей и молодежи в занятия спортом. Эти планы будут объявлены в ближайшее время".