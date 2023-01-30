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Министерство: 123 человека назначены на должность судьи

Министерство: 123 человека назначены на должность судьи На должность судей были отобраны 123 молодых юриста путем проведения непрерывного и более гибкого процесса отбора кандидатов.
Внутренняя политика
30 января 2023 г. 19:40
Министерство: 123 человека назначены на должность судьи

На должность судей были отобраны 123 молодых юриста путем проведения непрерывного и более гибкого процесса отбора кандидатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции, кандидаты были отобраны в связи увеличением штата судей указом президента Ильхама Алиева от 3 апреля 2019 года.

Было отмечено, что наравне с этим в результате оценки деятельности свыше 100 судей, отличившихся высокими знаниями, навыками и профессионализмом на работе, они получили назначения в вышестоящие судебные инстанции, а судьи, допустившие недочеты в своей деятельности, были отстранены от работы в судах. Также сменились председатели всех апелляционных судов, председатели коллегий верховного и апелляционных судов.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: 123 nəfər hakim vəzifəsinə təyin edilib

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