Министерство: 123 человека назначены на должность судьи

На должность судей были отобраны 123 молодых юриста путем проведения непрерывного и более гибкого процесса отбора кандидатов.

На должность судей были отобраны 123 молодых юриста путем проведения непрерывного и более гибкого процесса отбора кандидатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции, кандидаты были отобраны в связи увеличением штата судей указом президента Ильхама Алиева от 3 апреля 2019 года.

Было отмечено, что наравне с этим в результате оценки деятельности свыше 100 судей, отличившихся высокими знаниями, навыками и профессионализмом на работе, они получили назначения в вышестоящие судебные инстанции, а судьи, допустившие недочеты в своей деятельности, были отстранены от работы в судах. Также сменились председатели всех апелляционных судов, председатели коллегий верховного и апелляционных судов.