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    Минимум 40 процентов доходов вузов будет направляться на соцзащиту учителей

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Минимум 40% доходов, полученных из внебюджетных средств созданных государством вузов будет направляться на соцзащиту учителей.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном Кабмином "Образцовом уставе вузов, созданных государством и муниципалитетами".

    Вуз может использовать выданное ему имущество только в целях, определенных в уставе.

    Вуз несет ответственность за хранение, охрану и рациональное использование имущества, находящегося в его собственности и использовании.

    Полученные заведением из внебюджетных источников средства направляются только на развитие образования, развитие материально-технической базы заведения, соцзащиту учащихся и обучающих.

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