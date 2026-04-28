Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Минэкономики и ASAN Xidmət наделены новыми полномочиями

    Внутренняя политика
    • 28 апреля, 2026
    • 14:18
    Минэкономики и ASAN Xidmət наделены новыми полномочиями

    Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 3 декабря 2025 года о применении закона "О государственных услугах" от 31 октября 2025 года и регулировании ряда вытекающих из него вопросов.

    Как сообщает Report, глава государства подписал в связи с этим новый указ.

    Согласно указу, Министерству экономики и Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN Xidmət) предоставлены новые полномочия.

    Теперь, если какое-либо административное разбирательство, приводящее к единому правовому результату для пользователя государственной услуги, состоит из нескольких государственных услуг, предоставляемых различными поставщиками услуг, то координация этих госуслуг должна осуществляться Министерством экономики, а в единых сервисных центрах - ASAN Xidmət.

    Кроме того, ASAN Xidmət наделено полномочиями, связанным с размещением данных о физических (занимающихся предпринимательской деятельностью) и юридических лицах, связанных с оказанием услуг.

    Ильхам Алиев ASAN Xidmət Министерство экономики Азербайджана
    İqtisadiyyat Nazirliyinə və "ASAN Xidmət"ə yeni səlahiyyət verilib

