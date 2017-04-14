Милли Меджлис утвердил кандидатов в членство Вещательного совета Общественного телеканала - СПИСОК

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса рассмотрели вопрос утверждения кандидатов, выдвинутых в членство Вещательного совета Общественного телеканала (İTV).

Как сообщает Report, кандидатами являются председатель Сети свободы слова Средней Азии и Южного Кавказа (CASCFEN), член Правления Совета прессы Азер Хасрет, председатель Демократической лиги журналистов Ядигяр Мамедли, директор Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана Мухтар Иманов, руководитель аппарата Конфедерации профсоюзов Азербайджана Гасан Джафаров и заместитель заведующего отделом организационных вопросов и информации Конфедерации профсоюзов Азербайджана Али Джафаров.

Из них в членство Вещательного совета İTV были избраны Азер Хасрет, Мухтар Иманов и Гасан Джафаров.

После обсуждений вопрос поставили на голосование и приняли.