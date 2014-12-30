​Милли Меджлис ратифицировал договоры Азербайджана с рядом стран

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем последнем пленарном заседании Милли Меджлиса ратифицированы договоры Азербайджанской Республики с рядом стран. Как сообщает Report, в начале заседания был обсужден и утвержден договор "О сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Катара в вопросах безопасности". Затем был обсужден кредитный договор между "Азербайджанской Республикой и фондом развития Саудовской Аравии по расширению и реставрации водного обеспечения и канализационных систем г.Хырдалан". После обсуждений кредитный договор был утвержден парламентом.

Кроме того, были ратифицированы совместная декларация между Азербайджаном и Ираном и Меморандум "О сотрудничестве в области приграничных рек и охране берегов между Азербайджанской Республикой и Исламской республикой Иран".

Также были рассмотрены и ратифицированы "Закон Азербайджанской Республики об утверждении шестого протокола к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы", совместная декларация президентов Азербайджанской Республики и Болгарии, совместная декларация "О дружбе и партнерстве между Азербайджанской республикой и Малайзией" и другие.