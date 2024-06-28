Милли Меджлис VI созыва распущен, внеочередные выборы пройдут 1 сентября

Милли Меджлис распущен, внеочередные выборы назначены на 1 сентября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, внеочередные выборы назначены на 1 сентября 2024 года.

Напомним, VI созыв Милли Меджлиса Азербайджана сегодня завершил свою работу.

На заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), состоявшемся 20 июня, было принято единогласное решение рекомендовать депутатам, представляющим ПЕА в Милли Меджлисе, инициировать обращение к президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса 6-го созыва и назначении досрочных выборов.

А на пленарном заседании парламента, состоявшемся 21 июня, Милли Меджлис направил обращение президенту о назначении внеочередных парламентских выборов. За обращение проголосовали 105 депутатов, против - 1.

27 июня на заседании Пленума Конституционного суда было принято постановление о конституционности роспуска Милли Меджлиса и назначении внеочередных выборов.