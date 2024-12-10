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Милли Меджлис принял в III чтении поправки в закон о разведывательной и контрразведывательной деятельности

Милли Меджлис принял в III чтении поправки в закон о разведывательной и контрразведывательной деятельности Милли Меджлис утвердил в третьем чтении законопроект, согласно которому спецслужбы разведки и контрразведки могут засекретить причины отказа тому или иному кандидату в приеме на действительную службу.
Внутренняя политика
10 декабря 2024 г. 12:22
Милли Меджлис принял в III чтении поправки в закон о разведывательной и контрразведывательной деятельности

Милли Меджлис утвердил в третьем чтении законопроект, согласно которому спецслужбы разведки и контрразведки могут засекретить причины отказа тому или иному кандидату в приеме на действительную службу.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" обсуждались на сегодняшнем заседании парламента.

Поправки также предусматривают расширение прав разведывательных и контрразведывательных субъектов Азербайджана для дальнейшего совершенствования знаний и навыков своих сотрудников. В частности, планируется развивать сотрудничество со спецслужбами и правоохранительными органами зарубежных государств в рамках соответствующих программ по подготовке, повышению квалификации и специализации кадров.

Основная цель изменений - сохранение конфиденциальности в соответствии с направлениями деятельности этих субъектов.

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