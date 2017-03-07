Милли Меджлис принял ежегодный отчет Омбудсмена

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Милли Меджлис принял ежегодный отчет Уполномоченного по правам человека Азербайджана.

Как сообщает Report, отчет представлен на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Было отмечено, что в 2016 году Омбудсмену поступило около 20 тыс. обращений.

В отчете отмечается, что в прошлом году Омбудсмен, а также члены Национальной превентивной группы (НПГ) без предварительного уведомления систематически проводили плановые и внеплановые посещения в места, где содержатся задержанные в 2016 году лица, которым не разрешается покидать их по собственной воле. В целом совершено 337 посещений, из которых 254 были плановые, 83 - внеплановые.

Проведены 204 посещения в изоляторы временного содержания министерства внутренних дел , 65 - в следственные изоляторы пенитенциарной службы министерства юстиции, исправительные учреждения, в том числе тюрьмы и лечебные учреждения, 4 посещения в следственный изолятор и изолятор временного содержания Службы госбезопасности, одно посещение в дисциплинарную воинскую часть и гауптвахту министерства обороны, 2 посещения в Центр временного содержания нелегальных мигрантов Государственной миграционной службы, 27 посещений в школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения и специальные профессиональные школы министерства образования, 6 посещений в пансионаты, дома для престарелых министерства труда и социальной защиты населения, 23 посещения в психиатрические больницы, психоневрологические диспансеры, психоневрологические детские дома министерства здравоохранения, 5 посещений в детские дома, находящиеся в подчинении местных исполнительных властей.

Ежегодный отчет был вынесен на голосование и принят.