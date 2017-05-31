Милли Меджлис подтвердил изменения в Трудовой кодекс

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект изменений в Трудовой кодекс.

Как сообщает Report, о проекте рассказал председатель комитета по труду и социальной политике Хади Раджабли.

По действующему законодательству, при уменьшении числа работников или сокращении штата работодатель согласно пункту "б" 70-й статьи кодекса должен предупредить сотрудника об этом за 2 месяца до расторжения договора. По новому проекту, при уменьшении числа работников или сокращении штата, сообщая о расторжении трудового договора, трудовой стаж будет учитываться.

По проекту, если трудовой стаж составляет до 1 года предупреждение о сокращении или ликвидации штата делается минимум за 2 календарные недели, если стаж составляет 1-5 лет – минимум за 1-4 календарные недели, при стаже 1-10 лет – минимум за 6 календарных недель, при стаже более 10 лет – минимум за 9 календарных недель.

Кроме того, по нынешнему варианту кодекса, при расторжении трудового договора по пунктам "а" и "б" 70-й статьи Трудового кодекса сотруднику выдается пособие при увольнении в размере не меньше чем средняя зарплата, сотрудникам с момента увольнения с работы до трудоустройства на новую работу за второй и третий месяц выплачивается средняя зарплата. По новому проекту, при выплате пособий при увольнении будет учитываться трудовой стаж. При трудовом стаже до 1 года ему выплачивается пособие в размере средней заработной платы, при стаже 1-5 лет – как минимум в 1,4 раза больше средней зарплаты, при стаже 1-10 лет – минимум в 1,7 раз больше заработной платы, при стаже более 10 лет – минимум в 2 раза больше заработной платы. По новому проекту, в момент выплаты сотруднику работодателей платы вместо предупреждения будет учитываться трудовой стаж. По этому проекту, работодатель с согласия сотрудника может прервать трудовой договор, предложив вместо предусмотренного первой частью 70-й статьи кодекса предупреждения за 2 календарные недели выплаты в размере суммы в 0,5 раза больше средней зарплаты, за 4 календарные недели – суммы в 0,9 раза больше зарплаты, за 6 календарных недель – суммы в 1,4 раза больше средней зарплаты, за 9 календарных недель – суммы в 2 раза больше средней зарплаты. Второй частью 56-й статьи кодекса работодатель может разорвать трудовой договор, выплатив единовременно зарплату суммой не меньше средней заработной платы. В таком случае предусмотренная первой частью 70 статьи кодекса выплата за предупреждение сотрудникам с разорванными договорами в период предупреждения соответственно сокращается. Кроме того, согласно изменениям в 45-ю статью (срок трудового договора) кодекса, трудовой контракт будет заключаться на срок или бессрочно. Срочные трудовые договора будут заключаться на обговоренный сторонами срок.

По нынешнему варианту, трудовой договор может заключаться на срок заранее не установленный (бессрочно) или сроком на 5 лет.

Изменения были приняты путем голосования.