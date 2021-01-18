Миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам

SMS-разрешение, чтобы покинуть место пребывания или место жительства уже не требуется, в том числе, иностранцам

Государственная миграционная служба (ГМС) обратилась к иностранцам и лицам без гражданства, находящимся и проживающим в Азербайджане.

Как сообщили Report в ГМС, решением Кабинета министров № 9 от 16 января 2021 года срок действия особого карантинного режима на территории страны продлен до 06:00 1 апреля 2021 года.

Также в соответствии с новым решением, SMS-разрешение, чтобы покинуть место пребывания или место жительства уже не требуется, в том числе, иностранцам. В связи с этим иностранцам и лицам без гражданства следует принять во внимание следующее:

"Прием обращений по вопросам миграции осуществляется через центры ASAN xidmət и региональные миграционные управления, либо же в электронном виде.

При подаче заявления на получение разрешения на временное и постоянное проживание должны быть представлены все документы, требуемые законодательством (включая соответствующие медицинские справки).

Для иностранцев, желающих получить вид на постоянное жительство в Азербайджанской Республике, восстанавливаются проверки на знание прав и обязанностей, предусмотренных законами нашей страны, а также знания государственного языка, возобновляются курсы по изучению азербайджанского языка, истории, культуры и законодательства. Желающие принять участие в онлайн-курсах могут обратиться по телефону (012) 566-37-74 в будние дни с 09:00 до 18:00".

За более подробной информацией по поводу пребывания в Азербайджане и продления документов можно обратиться по номеру (012) 919, воспользоваться услугой онлайн-гида на официальном интернет-сайте Миграционной службы или мобильным приложением MigAz", - отмечается в сообщении.