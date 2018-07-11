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    МИД: Убийство офицеров полиции в Гяндже является предательством

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "МИД Азербайджана выражает соболезнования семьям сотрудников полиции, погибших накануне в Гяндже".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    "Со стороны некоторых стран, наряду с Арменией, были совершены провокационные безуспешные попытки нарушить стабильность успешно развивающегося Азербайджана. Убийство офицеров является предательством, с учетом того, что Азербайджан находится в состоянии войны. Призываем всю гянджинскую молодежь быть бдительными и не допускать подобных провокаций", - заявил Х. Гаджиев. 

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