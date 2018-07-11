МИД: Убийство офицеров полиции в Гяндже является предательством

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "МИД Азербайджана выражает соболезнования семьям сотрудников полиции, погибших накануне в Гяндже".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Со стороны некоторых стран, наряду с Арменией, были совершены провокационные безуспешные попытки нарушить стабильность успешно развивающегося Азербайджана. Убийство офицеров является предательством, с учетом того, что Азербайджан находится в состоянии войны. Призываем всю гянджинскую молодежь быть бдительными и не допускать подобных провокаций", - заявил Х. Гаджиев.