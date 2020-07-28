МИД: Попытки Армении изменить формат переговоров неприемлемы

16:01 "Армения, проводящая оккупационную политику, предпринимающая военные провокации, беря на мушку мирных жителей, поправшая международное гуманитарное право, ежедневно грубо нарушающая режим прекращения огня в различных направлениях фронта, страна, кот

"Армения, проводящая оккупационную политику, предпринимающая военные провокации, беря на мушку мирных жителей, поправшая международное гуманитарное право, ежедневно грубо нарушающая режим прекращения огня в различных направлениях фронта, страна, которая несет ответственность за нагнетание ситуации в регионе, не вправе говорить о соблюдении режима прекращения огня и воздержании от провокационных действий".

Как сообщает Report, об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Л.Абдуллаева отметила, что военная провокация, совершенная армянскими вооруженными силами в Товузском направлении азербайджано-армянской границы 12 июля нынешнего года, была очередным заранее спланированным актом агрессии: "Вся ответственность за попытку применения силы лежит на политико-военном руководстве Армении.

Противоречивые заявления армянского руководства, направленные на срыв переговорного процесса, красноречиво говорят о стремлении этой страны сохранить статус-кво, основанный на оккупации. Хотели бы отметить, что любые попытки страны-оккупанта ставить условия и изменить формат переговоров, совершенно неприемлемы.

Еще раз подчеркиваем, что нынешний статус-кво на оккупированных территориях Азербайджана неприемлем и представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе. Для изменения статуса-кво армянские оккупационные войска должны быть выведены со всех захваченных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН".