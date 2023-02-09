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МИД дал рекомендации действующим в стране НПО

МИД дал рекомендации действующим в стране НПО Министерство иностранных дел Азербайджана дало рекомендации действующим в стране НПО.
Внутренняя политика
9 февраля 2023 г. 12:30
МИД дал рекомендации действующим в стране НПО

Министерство иностранных дел Азербайджана дало рекомендации действующим в стране НПО.

Как сообщает Report, рекомендации были озвучены начальником управления МИД Ялчыном Рафиевым на конференции, посвященной усилению международного сотрудничества НПО, организованной совместно с Агентством государственной поддержки неправительственных организаций и Университетом ADA.

Он отметил, что во время 44-дневной Отечественной войны некоторые докладчики ООН выдвигали против нашей страны ложные обвинения (применение пыток к армянским военнослужащим и т.д.): “У этих докладчиков нет предвзятого отношения к Азербайджану. Их доклады были составлены на основе информации армянских НПО, общественных активистов, которые обращались к ним по различным вопросам. И наше гражданское общество должно перейти к практической деятельности, чтобы доказать свою правоту по многим вопросам. Необходимо поддерживать постоянный контакт с институтами ООН, их докладчиками".

Представитель МИД подчеркнул, что НПО играют особую роль в международной политике: “В западных странах, международных организациях позиция гражданского общества играет особую роль. Поэтому я считаю, что для НПО важна специализация в разных областях”.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry gives recommendations to NGOs
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