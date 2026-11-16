Депутат призвал использовать ВИЭ в учебных заведениях

Использование альтернативных источников энергии должно стать обязательным в государственных школах и детских садах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Садиг Гурбанов на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

По его словам, для эффективного использования средств госбюджета при строительстве школ, детских садов и других государственных объектов энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии должны стать основными требованиями.

Кроме того, депутат предложил оценивать эффективность расходов на охрану окружающей среды, в частности на сбор и очистку сточных вод, исходя из объемов очищенной воды, охвата услугами и экологических результатов.

Он также выступил за включение показателей экологической эффективности в оценку реализации проектов восстановления и строительства в Карабахе и Восточном Зангезуре, финансируемых из бюджета. В частности, речь идет об оценке потребления воды и энергии, а также результатов управления отходами.