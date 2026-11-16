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    Канцлера Германии лишили лицензии по управлению частным самолетом

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 16:10
    Канцлера Германии лишили лицензии по управлению частным самолетом

    Приостановлено действие лицензии канцлера Германии Фридриха Мерца, позволявшей ему управлять частным самолетом.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

    "Лицензия приостановлена, самолет продан: Мерцу больше не разрешается летать самому", - пишет издание.

    Мерц получил лицензию на пилотирование двухмоторного самолета в 2009 году. Позже будущий канцлер купил самолет модели Diamond DA62, и привлек внимание медиа в 2022 году, когда прилетел на нем на свадьбу находившегося тогда в должности министра финансов Кристиана Линднера.

    Однако для продления лицензии канцлеру необходимо было налетать хотя бы 12 часов и совершить 12 взлетов и посадок в течение двух лет, а также совершить полет с инструктором длительностью хотя бы в час. Для управления двухмоторным самолетом также необходимо ежегодно проходить контрольный полет, что требует большого количества свободного времени, которого в графике канцлера нет.

    Фридрих Мерц Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Merts şəxsi təyyarəni idarə etmək üçün lisenziyasından məhrum edilib
    44 filmi
    44 filmi

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