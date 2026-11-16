Пожар в ресторане на проспекте Ататюрка в Баку потушен - Обновлено

Пожар на объекте, расположенном на проспекте Ататюрка в Бинагадинском районе Баку, в короткие сроки потушен силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, его распространение предотвращено.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

15:34

В Бинагадинском районе Баку на проспекте Ататюрка вспыхнул пожар на объекте.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в настоящее время подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС принимают меры по тушению пожара.

В социальных сетях сообщается, что горящим объектом является ресторан.