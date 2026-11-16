Пожар в ресторане на проспекте Ататюрка в Баку потушен - Обновлено
Происшествия
- 16 ноября, 2026
- 16:09
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Пожар на объекте, расположенном на проспекте Ататюрка в Бинагадинском районе Баку, в короткие сроки потушен силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, его распространение предотвращено.
Об этом Report сообщили в Министерстве.
В Бинагадинском районе Баку на проспекте Ататюрка вспыхнул пожар на объекте.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в настоящее время подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС принимают меры по тушению пожара.
В социальных сетях сообщается, что горящим объектом является ресторан.
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