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    Пожар в ресторане на проспекте Ататюрка в Баку потушен - Обновлено

    Происшествия
    • 16 ноября, 2026
    • 16:09
    Пожар в ресторане на проспекте Ататюрка в Баку потушен - Обновлено

    Пожар на объекте, расположенном на проспекте Ататюрка в Бинагадинском районе Баку, в короткие сроки потушен силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, его распространение предотвращено.

    Об этом Report сообщили в Министерстве.

    В Бинагадинском районе Баку на проспекте Ататюрка вспыхнул пожар на объекте.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в настоящее время подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС принимают меры по тушению пожара.

    В социальных сетях сообщается, что горящим объектом является ресторан.

    Пожар (возгорание)
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    Binəqədidə restorandakı yanğın söndürülüb - Yenilənib
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