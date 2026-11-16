İlham Əliyev COP31
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    Binəqədidə restorandakı yanğın söndürülüb - Yenilənib

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2026
    • 16:07
    Binəqədidə restorandakı yanğın söndürülüb - Yenilənib

    Bakı şəhərinin Binəqədi rayonu, Atatürk prospektində yerləşən restoranda baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bakı şəhərinin Binəqədi rayonu, Atatürk prospektində yerləşən obyektdə yanğın başlayıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.

    Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yanan obyektin restoran olduğu bildirilir.

    Binəqədidə restorandakı yanğın söndürülüb - Yenilənib

    Binəqədi rayonu Yanğın hadisəsi
    Video
    На проспекте Ататюрка в Баку горит ресторан
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