Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджан эвакуировал большую часть сотрудников посольства в Тегеране

    Внутренняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 09:53
    Азербайджан эвакуировал большую часть сотрудников посольства в Тегеране

    Азербайджан уже эвакуировал большую часть сотрудников своего посольства в Тегеране.

    Об этом, в ответ на запрос Report, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    Он добавил, что эвакуация персонала Генерального консульства Азербайджана в Тебризе полностью завершена.

    Напомним, Азербайджан принял решение вывести весь персонал своего посольства в Тегеране и генерального консульства в Тебризе после ударов Ирана беспилотниками по Нахчыванской АР, в результате которых пострадали 4 человека. Решение обнародовал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции 6 марта, спустя сутки после инцидента.

    Удар по аэропорту Нахчывана МИД Азербайджана
    XİN: Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının böyük hissəsi təxliyə edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    10:19

    ЦАХАЛ нанес очередной удар по военной инфраструктуре Ирана в Тегеране

    Другие страны
    10:12

    Дорожная полиция напомнила участникам движения о правилах безопасности в праздники

    Внутренняя политика
    10:11

    Президент Азербайджана поблагодарил Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    10:07

    Ильхам Алиев поблагодарил Петера Пеллегрини за поддержку Азербайджана

    Внешняя политика
    09:56

    Главы парламентов Азербайджана и ОАЭ осудили атаки Ирана на территории обеих стран

    Внутренняя политика
    09:53

    Азербайджан эвакуировал большую часть сотрудников посольства в Тегеране

    Внутренняя политика
    09:45

    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $95

    Энергетика
    09:30

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2026)

    Финансы
    09:27

    США заявили о крупнейшей серии ударов по Ирану с начала эскалации

    Другие страны
    Лента новостей