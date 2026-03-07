Азербайджан эвакуировал большую часть сотрудников посольства в Тегеране

Азербайджан уже эвакуировал большую часть сотрудников своего посольства в Тегеране.

Об этом, в ответ на запрос Report, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он добавил, что эвакуация персонала Генерального консульства Азербайджана в Тебризе полностью завершена.

Напомним, Азербайджан принял решение вывести весь персонал своего посольства в Тегеране и генерального консульства в Тебризе после ударов Ирана беспилотниками по Нахчыванской АР, в результате которых пострадали 4 человека. Решение обнародовал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции 6 марта, спустя сутки после инцидента.