Азербайджан эвакуировал большую часть сотрудников посольства в Тегеране
Внутренняя политика
- 07 марта, 2026
- 09:53
Азербайджан уже эвакуировал большую часть сотрудников своего посольства в Тегеране.
Об этом, в ответ на запрос Report, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он добавил, что эвакуация персонала Генерального консульства Азербайджана в Тебризе полностью завершена.
Напомним, Азербайджан принял решение вывести весь персонал своего посольства в Тегеране и генерального консульства в Тебризе после ударов Ирана беспилотниками по Нахчыванской АР, в результате которых пострадали 4 человека. Решение обнародовал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции 6 марта, спустя сутки после инцидента.
