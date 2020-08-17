МИД: Армении не стоит испытывать терпение Азербайджана

"Армения не только не намерена устранить последствия конфликта, порожденного ее захватнической политикой, но и пытается закрепить статус-кво"

"После провальной попытки Армении атаковать 12-16 июля азербайджанские позиции в Товузском направлении с целью реализации оккупационной военной стратегии "новая война за новые территории", военно-политическое руководство страны-оккупанта решило компенсировать неудачу провокационными заявлениями с очевидным намерением отвлечь внимание общественности стран от все более усугубляющегося социально-экономического и политического кризиса. Все это лишний раз подтверждает, что Армения не только не намерена устранить последствия конфликта, порожденного ее захватнической политикой, но и пытается закрепить статус-кво".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Армянская сторона заявила о намерении перенести некоторые так называемые "официальные структуры", созданные незаконным режимом на оккупированных землях Азербайджана, в Шушу. Это грязное намерение, связанное с городом Шуша, представляющего с точки зрения культурного, исторического и духовного достояния исключительную значимость для азербайджанского народа, является ничем иным, как очередной попыткой укрепления политики этнической чистки, проводимой на оккупированных территориях Азербайджана.

Армения также предпринимает шаги по изменению инфраструктуры Сарсангского водохранилища. С момента оккупации Армения использует Сарсангское водохранилище для совершения экологического террора в отношении Азербайджана, тем самым лишая водных ресурсов граждан Азербайджана, проживающих на территориях, прилегающих к оккупированным, и нанося серьезный ущерб экологической обстановке на этих территориях.

Армении следует прекратить испытывать терпение международной общественности и, в первую очередь, Азербайджана, своими провокационными заявлениями и незаконной деятельностью”, - отмечается в заявлении.