Сиявуш Новрузов: Мы приглашаем оппозицию к посадке деревьев

"Люди поддерживают акцию по собственной инициативе. Сегодня здесь участвует намного больше людей, чем в законных и незаконных акциях оппозиции".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов.

По его словам, ПЕА примкнула к акции и участвует в кампании по посадке деревьев: "В этой кампании участвует не меньше 300 членов ПЕА в 70 районах. Посадка деревьев и уход за ними находятся в центре внимания. В созданных нами группах в течение года молодежь будет вести мониторинг. Эти мониторинги будут вестись для смены засохших деревьев, ухода за ними и увеличения площади зеленых насаждений. Эта инициатива – один из лучших проектов для экологии страны. Мы с большим удовольствием примыкаем к нему. Посажено довольно много деревьев. Мы приглашаем оппозицию заняться полезным для людей делом, сажать деревья, активно участвовать в реализации социальных проектов. Пусть служат народу, не выступая против страны, а своими делами".