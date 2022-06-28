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Международный аэропорт Лачын сможет обслуживать до 200 пассажиров в час

Международный аэропорт Лачын сможет обслуживать до 200 пассажиров в час 12:22
Внутренняя политика
28 июня 2022 г. 12:43
Международный аэропорт Лачын сможет обслуживать до 200 пассажиров в час

Международный аэропорт в Лачыне сможет обслуживать до 200 пассажиров в час.

Как передает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, об этом сообщил журналистам советник генерального директора ООО "АзВирт" Джейхун Сафаров.

По его словам, международный аэропорт "Лачын" станет третьим по счету международным аэропортом, построенным в Карабахе. "В 2021 году Верховным главнокомандующим, президентом Ильхамом Алиевым был заложен фундамент этого аэропорта. Строительные работы планируется завершить в 2024 году", - заявил Дж.Сафаров.

Дж.Сафаров отметил, что длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 3000 метров, ширина - 60 метров: “В настоящее время проводится выравнивание участка, где строится аэропорт. Он сможет обслуживать до 200 пассажиров в час”.

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Версия на английском языке Lachin international airport to handle 200 passengers per hour
Версия на азербайджанском языке Laçın beynəlxalq hava limanı saatda 200 sərnişinə xidmət göstərə biləcək

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