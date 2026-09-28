"Места памяти Западного Азербайджана": Село Агбулаг входило в состав Гёйчинского магала

Проект Perished civilization задокументировал в цифровом формате информацию об истории, топонимах и этническом составе села Агбулаг, расположенного в нынешнем Гегаркуникском регионе Армении.

Как сообщает Report, данные взяты из различных архивных документов и ​​письменных источников, датируемых XIX-XX веками.

В документах Российской империи и других письменных источниках XIX – первой трети XX века предки современных азербайджанцев обозначались различными терминами: "татары", "кавказские татары", "тюрки" или "мусульмане". В отдельных источниках, которые были использованы при подготовке проекта, встречаются также обозначения "турки", "тюрко-татары", "исламы" или "мюгаммедане". Далее применительно к периоду до 1920 года условно будет использоваться термин "предки азербайджанцев", а для последующего периода – "азербайджанцы".

Согласно источникам, на протяжении нескольких веков село носило название Агбулаг: в царский период - Агбулаг, Агбулах, Аг-булаг, а в советский – Агбулах.

В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село Агбулаг было переименовано в Агберк.

С 1995 года село входит в состав Гегаркуникской области Республики Армения.

По русско-османскому Константинопольскому договору 1724 года территория современной Республики Армения была признана Россией владением Османской империи.

В 1728 году османские чиновники составили "Сводный реестр Иреванского эялета" с названиями населенных пунктов. В этом документе упоминается село Агбулаг.

С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Гёйчинского магала Иреванского ханства.

В 1827 году Россия оккупировала территорию Иреванского ханства16, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил его включение в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Новобаязетского уезда Эриванской губернии.

В 1829-1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, в селе Агбулаг проживало 136 человек, все – предки азербайджанцев.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1915 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев. Ниже приведены некоторые выдержки из различных изданий.

Сборник сведений о Кавказе: в 1873 году в селе проживало 422 человека, все – предки азербайджанцев.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года показывает, что в селе проживало 575 человек, все – предки азербайджанцев.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931): в 1897 году в селе проживало 806 человек, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1909 год: в 1906 году в селе проживало 940 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

Памятная книжка Эриванской губернии на 1908 год: в 1908 году в селе проживало 940 человек, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1912 год: в 1911 году в селе проживало 972 человека, преимущественно предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1916 год: в 1915 году в селе проживало 1 131 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване. Агбулаг был одним из немногих сел, где в доступных письменных источниках не зафиксировано сведений о массовой резне тюркского населения со стороны армянских вооруженных формирований.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. С 1930 года село находилось в составе Дилижанского, а с 1937 года – в составе Красносельского района.

По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили азербайджанцы.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931): в 1922 году в селе проживало 1 053 человека, все – азербайджанцы. В 1926 году в селе проживало 1 229 человек, из них 1 221 – азербайджанец. В 1931 году в селе проживало 1 392 человека, все – азербайджанцы.

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы: в 1959 году в селе проживало 1154 человека, преимущественно азербайджанцы.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей: в 1970 году в селе проживало 1563 человека, все – азербайджанцы. В 1989 году в селе проживало 688 человек.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась. Надписи на некоторых из них датируются XIX веком.

Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана" – уникальная научно-исследовательская работа. Впервые в ходе полевых изысканий на территории современной Армении собраны и систематизированы данные о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия – кладбища, пиры, мечети.