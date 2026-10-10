Места памяти Западного Азербайджана: История села Ханджугаз

Западный Азербайджан - географический регион, где исторически проживали сотни тысяч азербайджанцев. Несмотря на попытки стереть сегодня следы наших соотечественников на этих территориях, долг каждого из нас - помнить древние места их проживания в Западном Азербайджане и быть информированными об этом.

Цель проекта "Памятные места Западного Азербайджана" заключается именно в том, чтобы донести до молодого поколения информацию о родных землях наших соотечественников, изгнанных со своей исторической родины.

В рамках проекта о каждом селе подготовлены видеоматериалы на азербайджанском, русском и английском языках, а также отдельный текст, основанный на исторических источниках. Материалы будут поэтапно представлены по каждому населенному пункту.

Как сообщает Report, новый выпуск рассказывает об истории села Ханджугаз (ныне Азнвадзор) в Армении, где до конца 1980-х годов жили азербайджанцы.

По меньшей мере на протяжении века село носило название Ханджугаз, пока не было переименовано в Гезалдара в июне 1940 года.

В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Азнвадзор.

С 1995 года село входит в состав Лорийской области Республики Армения.

Со второй половины XVIII века территория села находилась в составе Картли-Кахетинского царства. В 1801 году Александр I манифестом "К грузинскому народу" окончательно подтвердил аннексию Картли-Кахетинского царства: грузинская монархия была упразднена, а Восточная Грузия включена в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Александропольского уезда Эриванской губернии.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1831 году в селе проживало 33 человека, все – предки азербайджанцев.

Сборник сведений о Кавказе:

В 1873 году в селе проживало 295 человек, все – предки азербайджанцев.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:

В 1886 году в селе проживало 345 человек, все – предки азербайджанцев.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1897 году в селе проживало 393 человека, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1909 год:

В 1906 году в селе проживало 523 человека, преимущественно предки азербайджанцев.

Памятная книжка Эриванской губернии на 1908 год:

В 1908 году в селе проживало 523 человека, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1915 год:

В 1914 году в селе проживало 650 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

Ханджугаз был одним из немногих сел, где в доступных письменных источниках не зафиксировано сведений о массовой резне тюркского населения со стороны армянских вооруженных формирований.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. С 1930 года село входило в состав Каракилисского района, который в 1935 году был переименован в Кироваканский. В начале 1960-х годов Кироваканский район был упразднен, и село вошло в состав Спитакского района. Позднее, после восстановления бывшего Кироваканского района под названием Гугаркский, село вновь вошло в его состав.

По данным армянских источников, в разное время до конца 1980-х годов на территории села жили исключительно или преимущественно азербайджанцы.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1922 году в селе проживало 715 человек, из них 712 – азербайджанцы.

В 1926 году в селе проживало 706 человек, из них 697 – азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживало 880 человек, все – азербайджанцы.

В 1948-1953 годах советские власти осуществляли депортацию азербайджанцев из Армянской в Азербайджанскую ССР24. В результате в 1949 году часть жителей села Ханджугаз была принудительно переселена в Ханларский район Азербайджана (ныне Гейгельский район).

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы:

В 1959 году в селе проживало 633 человека, преимущественно азербайджанцы.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:

В 1970 году в селе проживал 1041 человек.

В 1979 году в селе проживал 1091 человек.

В 1989 году в селе проживало 706 человек.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 1988 году часть азербайджанцев, вынужденных бежать из села и оставить имущество в Армении, была размещена в Шекинском районе Азербайджана.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась. Сохранившиеся надгробия датируются XX веком.

"Памятные места Западного Азербайджана" - совместный проект AZfront и украинского историка, работающего под псевдонимом Кузари. Проект подготовлен на основе исторического исследования "Исчезнувшая цивилизация - Незамеченная катастрофа".

В ходе полевых исследований, проведенных в 2021–2024 годах, на территории современной Армении были собраны фото- и видеоматериалы о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. Систематизирована информация об истории этих населенных пунктов, их населении и сохранившихся объектах тюркского культурно-исторического наследия - кладбищах, пирах, мечетях и других памятниках.