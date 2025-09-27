В Аране проведены мероприятия в связи с Днем памяти
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2025
- 14:25
В Сальянском районе прошли мероприятия по случаю 5-й годовщины Дня памяти.
Как сообщает аранское бюро Report, участники мероприятий посетили мемориальный комплекс "Шехиды", Аллею шехидов, бюсты Национального героя Назима Бабаева и Героя Отечественной войны Субхана Джабраилзаде.
К памятникам были возложены цветы, память шехидов была почтена минутой молчания.
В пятую годовщину Отечественной войны в городе Ширване, а также в Саатлинском, Нефтчалинском, Сабирабадском и Гаджигабульском районах также почтили память шехидов, возложены цветы к их могилам.
