    В Аране проведены мероприятия в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 14:25
    В Сальянском районе прошли мероприятия по случаю 5-й годовщины Дня памяти.

    Как сообщает аранское бюро Report, участники мероприятий посетили мемориальный комплекс "Шехиды", Аллею шехидов, бюсты Национального героя Назима Бабаева и Героя Отечественной войны Субхана Джабраилзаде.

    К памятникам были возложены цветы, память шехидов была почтена минутой молчания.

    В пятую годовщину Отечественной войны в городе Ширване, а также в Саатлинском, Нефтчалинском, Сабирабадском и Гаджигабульском районах также почтили память шехидов, возложены цветы к их могилам.

