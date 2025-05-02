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Мелекназ Юсифова: Ярмарка карьеры дает шанс талантливой молодежи, желающей присоединиться к Global Media Group

Мелекназ Юсифова: Ярмарка карьеры дает шанс талантливой молодежи, желающей присоединиться к Global Media Group Ярмарка карьеры - это "зеленый свет" для талантливых молодых людей, желающих присоединиться к Global Media Group.
Внутренняя политика
2 мая 2025 г. 12:26
Мелекназ Юсифова: Ярмарка карьеры дает шанс талантливой молодежи, желающей присоединиться к Global Media Group

Ярмарка карьеры - это "зеленый свет" для талантливых молодых людей, желающих присоединиться к Global Media Group.

Об этом сказала Report главный менеджер по человеческим ресурсам ООО Global Media Group Мелекназ Юсифова на Ярмарке карьеры в Университете ADA.

Она отметила, что мероприятие создает условия для доступа студентов и выпускников к рынку труда, расширения карьерных возможностей, установления контактов молодежи с работодателями.

"Мы всегда сотрудничаем с квалифицированными специалистами, уверенными в своих знаниях, профессионализме и качестве выполняемой работы. В состав Global Media Group входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, действующие как в Азербайджане, так и за его пределами. В структуру нашей компании входят Информационное агентство Report, новостной сайт Oxu.Az, медиапортал Baku TV и аутсорсинговая компания ООО Global Management, удостоенные сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001", - сказала М.Юсифова.

Она отметила, что выставка также полезна для англо- и русскоязычных студентов, ищущих возможности проявить себя: "Наша цель - направить молодежь в медиашколы, входящие в состав Global Media Group".

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Версия на английском языке ADA University Career Fair - green light for talented young people to turn to Global Media Group
Версия на азербайджанском языке Mələknaz Yusifova: Karyera Sərgisi istedadlı gənclərin "Global Media Group"a yönəlməsi üçün "yaşıl işıq"dır

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