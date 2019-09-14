Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в городе Исмаиллы

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в городе Исма

14 сентября, 2019 22:26

https://report.az/storage/news/3085b3fcb295417a6e86c6374c021306/5b76e7c4-e94a-4060-81ea-b91eee543d78_292.jpg 14 сентября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии нового детского сада, построенного на улице Вахаба Османова в городе Исмаиллы, передает Report.

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