Мехрибан Алиева поздравила нефтяников: Спасибо вам за ваш героический труд, за вашу самоотверженность

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила нефтяников с профессиональным праздником.

Как сообщает Report, текст поздравления был размещен на странице Мехрибан Алиевой в Instagram.

"Дорогие друзья,

Двадцать пять лет назад был подписан "Контракт века", заложивший основы экономической независимости нашей страны.

В Азербайджане профессия нефтяника всегда считалась и считается одной из почетных и уважаемых. Дорогие нефтяники, мы гордимся вами, вашими достижениями. Спасибо вам за ваш героический труд, за вашу самоотверженность.

Сердечно поздравляю вас с этим юбилеем, желаю вам крепкого здоровья и новых успехов", - говорится в поздравлении.