Мехрибан Алиева поздравила Михаила Гусмана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила в связи с 70-летним юбилеем первого заместителя генерального директора ИТАР-ТАСС Михаила Гусмана.

Как сообщает Report, в тексте поздравления первого вице-президента в Instagram говорится:

"Сегодня исполняется 70 лет первому заместителю генерального директора ИТАР-ТАСС Михаилу Соломоновичу Гусману. Благодаря многогранному таланту, неиссякаемой энергии, неустанному труду и стремлению к новым творческим вершинам Михаилу Соломоновичу через годы удалось пронести молодость души, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Как истинный патриот своей Родины, он внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Искренне поздравляю Михаила Соломоновича Гусмана с юбилеем, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия ему и его замечательной семье".