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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с национальным праздником, Днем Республики.
Внутренняя политика
28 мая 2021 г. 10:28
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с национальным праздником, Днем Республики.

Соответствующее поздравление она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с 28 Мая – Днем Республики, передаю каждому из вас наилучшие пожелания! Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! Пусть в нашей стране всегда господствуют мир и благополучие! С уважением чту светлую память наших шехидов, погибших во имя Родины. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, добра и любви, а нашему родному Азербайджану – мира, благополучия и процветания!", - говорится в тексте поздравления.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Respublika Günü ilə bağlı paylaşım edib

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